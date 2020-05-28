1182 إصابة جديدة بكورونا في تركيا.. والحصيلة 160 ألفًا

سجلت تركيا 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس.وقالت وزارة الصحة التركية- في بيان اليوم الخميس: إن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا بلغت 160 ألفا و979 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي أعداد حالات الوفاة بلغ 4461 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.