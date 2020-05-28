فولكس فاجن الصين تشترى حصة جديدة فى شركة جوشوان هاى تك الصينية

وافقت شركة تكنولوجيا بطاريات الليثيوم الصينية جوشوان هاي تك، اليوم الخميس، على بيع حصة من أسهمها إلى شركة "فولكس فاجن الصين" الفرع الصيني لمجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جوشوان هاي تك، طرحت حصة من أسهمها للبيع في طرح خاص بقيمة نحو 7.3 مليار يوان، ووصلت قيمة الحصة التي اشترتها فولكس فاجن الصين إلى ستة مليارات يوان على الأقل وفقا للبيانات الرسمية.وبعد الصفقة وصلت حصة فولكس فاجن الصين في جوشوان إلى 26.47% لتصبح أكبر مساهم في شركة التكنولوجيا الصينية وتم توقيع الصفقة اليوم الخميس.يذكر أن شركة جوشوان تأسست عام 1998 في مدينة هيفي الصينية، وهي تعمل في مجال الأبحاث والتطوير والتصنيع والبيع لبطاريات الليثيوم المؤين المستخدمة في مجموعة واسعة من المنتجات، بدءا من الهواتف المحمولة وحتى السيارات الكهربائية.وتنتج الشركة الصينية معدات نقل وتوزيع الطاقة في البطاريات الكهربائية.وتستخدم منتجات جوشوان هاي تك في السيارات الكهربائية ومحطات تخزين الطاقة الكهربائية ومحطات الاتصالات ووحدات الطاقة المحمولة.