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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نساء مصر»: قرارات مجلس الوزراء حول كورونا تدعم المرضى

الخميس 28/مايو/2020 - 04:14 م
الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي
أشرف لاشين
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قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن القرارات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، بشأن آليات التعامل خلال الفترة القادمة مع فيروس كورونا، تستهدف الحفاظ على تنفيذ التعليمات والإجراءات التي تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية، حتى تتمكن من محاصرة الوباء.

ولفتت "العبسي" - في بيان لها اليوم الخميس - إلى أن الحكومة المصرية تسعى لاتخاذ عدد من المسالك الجديدة للتعامل مع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، لا سيما إتاحة الكشف وتوفير العلاج في 330 مستشفى يتبع وزارتي الصحة والتعليم العالي.

وأشارت إلى تحديث التطبيق الإلكترونى "صحة مصر" الذي يعمل على تقديم عدد من الخدمات للمواطن في منزله، فضلا عن إرشاد هذا التطبيق للمواطن في اتباع التعليمات الوقائية اللازمة، وإجراءات العزل المنزلي والمتابعة، وكيفية التعامل في حالة ظهور أعراض الفيروس.

وأكدت على أهمية تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية لمختلف كليات الطب للعمل بالطوارئ ومكافحة العدوى، لا سيما وأن وزارة الصحة في أمس الحاجة لجميع الأطباء بالدفعات للمشاركة في الحرب الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وثمنت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، قرار زيادة 150 مقعدًا بالخط الساخن (105) للتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها، وتولي منظومة الشكاوى الحكومية التنسيق لخدمة المرضى، والتأكيد على ضرورة وجود رصيد ومخزون كاف من المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، مما سيساهم في التعامل بشكل فعال وسريع مع المصابين.

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