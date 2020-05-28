رئيس وزراء باكستان يشارك في حدث حول تمويل التنمية في عصر كورونا

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان لها - أن رئيس الوزراء عمران خان سيشارك في حدث افتراضي رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية المستدامة في عصر "كوفيد-19" وما بعده.وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الخميس أن هذا الحدث المقرر أن يستضيفه رئيسا الوزراء الكندي والجامايكي إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة سيشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات الذين تمت دعوتهم أيضا لمخاطبة الاجتماع رفيع المستوى.وأضافت القناة الباكستانية أن رؤساء فرنسا وجنوب إفريقيا وكازاخستان ورؤساء وزراء المملكة المتحدة واليابان والنرويج وإيطاليا وأيرلندا والمستشارة الألمانية وولي عهد المملكة العربية السعودية سيشاركون في هذا الحدث ويلقون كلمات.وبحسب وزارة الخارجية الباكستانية، سيتطرق رئيس الوزراء في خطابه إلى رؤيته حول السبل الممكنة لمعالجة قضية الديون والتحديات المالية الهائلة التي تواجه الدول النامية.وقالت الوزارة إن الدعوة الموجهة لرئيس الوزراء الباكستاني تعكس الاعتراف بدوره كمتحدث صادق للدول النامية والجدول الزمني لدعوته للعمل الجماعي للتغلب على ضائقة الديون في العديد من الدول النامية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.