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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد شيبة: «بدأت من تحت الصفر ولحست الأسفلت لحد ما نجحت»

الخميس 28/مايو/2020 - 05:41 ص
أحمد شيبة
أحمد شيبة
سناء إسماعيل
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قال المطرب أحمد شيبة، إنه بذل مجهودًا كبيرًا في حياته المهنية، ورغم أنه يمارس الغناء منذ 25 عامًا إلا أن شهرته جاءت مؤخرًا.

وتابع "شيبة"، خلال حواره مع برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية: "أنا بدأت من تحت الصفر وشفت الويل ولحست الأسفلت، وكل أصحابي الفنانين عارفين ده، وأنا اشتغلت في حاجات كتير وكنت بغنى وبجتهد وبذاكر، وكنت حاسس أن فيه تطور هيحصل معايا، وأصحابي قالوا لي إن شاء الله ربنا هيكرمك".

وأضاف أنه كان يحصل على أجر زهيد في بداية حياته المهنية، ورغم الصعوبات التي مر بها إلا أنه تمسك بحلمه والوصول إلى النجاح.

وتابع: "كنت بأخد 20 جنيه، ولما ربنا كرمني بقيت أخد 150 جنيه، وأه لو لعبت يا زهر كسبت منها حب الناس، ولو طلعت القمر أنا زي ما أنا ومش هتغير، أنا بسيط بحب أهلي وناسي وأهل منطقتي".

وعن تأثير جائحة كورونا، على الوسط الغنائي، قال "شيبة": "الفن مثل باقي القطاعات التي تأثرت، وتم إيقاف النشاط بها، أنا أول مرة أشوف الفرقة بتاعتى من شهرين النهاردة، ولا عملنا بروفات ولا أي شئ بسبب كورونا".

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