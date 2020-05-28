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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الصعود منفردًا.. اليوم

الخميس 28/مايو/2020 - 07:08 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، قداس عيد الصعود المجيد منفردا دون حضور شعبي.

ومن المقرر أن يبث قداس عيد الصعود المجيد عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقنوات الفضائية المسيحية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد الصعود المجيد وهو ذكرى ارتقاء السيد المسيح إلى السماء.

وعيد الصعود المجيد هو نهاية فترة الأربعين المقدسة، ثم تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعدها بـ10 أيام بعيد العنصرة الذي تبدأ بعده الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يكون مدته مابين 15 يوما وحتى 43 يوما، كما أن الصوم يحرم فى فترة الخماسين، فهى فترة فرح.

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