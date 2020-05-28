البترول توضح أسباب حريق خط تحت الإنشاء بـ«حلمية الزيتون»

أكدت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن، تاون جاس، التابعة لوزارة البترول، أن الحماية المدنية تمكنت بمساعدة طوارىء تاون جاس، _ عمليات الزيتون _ من السيطرة على حريق نتج عن كسر خط الغاز الطبيعي أسفل كوبري حلمية الزيتون (تحت الإنشاء) بواسطة لودر يعمل بالمنطقة، مؤكدة أنه جاري الآن إصلاح الخط المصاب ولا يوجد أي خسائر بشرية أو اصابات.وأوضحت الشركة أن، انفجار ماسورة الغاز بالمنطقة المشار إليها تمت السيطرة عليها تمامًا مع استمرار ضخ الغاز لكافة المنطقة دون تأثر على الاطلاق.وذكرت أنه، فور إبلاغ طوارئ الشركة بالبلاغ تحركت فرق الطوارئ بأطقم فنية على أعلى مستوى قامت بتأمين المنطقة وفحص جميع المواسير خشية تعرضها لتلف نتيجة إضرام النيران بها.