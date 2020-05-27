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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول 153 مصريًا عالقًا بعمان إلى مرسى علم (صور)

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:43 م
وصول 153 مصريًا
وصول 153 مصريًا
كتب- علي عواد
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استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم، طائرة المصريين العالقين بالعاصمة العمانية مسقط، وعلى متنها 153 مصريًا، ضمن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، لإعادة العالقين بالخارج، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للوزارات المعنية بتسهيل عودة العالقين لذويهم.

من جانبه أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحرالأحمر لـ"الدستور"، أن الفرق الطبية من رجال الحجر الصحي بمطار مرسى علم استقبلوا 153 مصريًا عائدًا من مدينة مسقط العمانية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وسحب العينات اللازمة من العائدين وإرسالها للمعامل المختصة لفحصها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه فور وصول الطائرة تم تعقيمها وتعقيم الحقائب والأفراد قبل التوجه إلى فندق الحجر المقرر لهم لقضاء مدة الحجر 7 أيام بأحد فنادق مدينة مرسى علم، لافتًا إلى أنه تم توفير أتوبيسات مجهزة لنقل العائدين كمجموعات صغيرة لمنع التزاحم والتكدس، حفاظًا على سلامتهم.

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