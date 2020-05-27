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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«شانيل» تستعد لإطلاق معرضها النباتي في أهم بقع فرنسا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:46 م
شانيل
شانيل
غادة موسى
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كان من المقرر أن تفتح ماركة الأزياء العالمية المشهورة "شانيل"، معرضها النباتي في "Jardin des Plantes" باريس مارس الماضي، بعنوان "الجمال مزروع"، الأمر الذي تعطل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وسياسة الإغلاق التي اتبعتها الدول للحد منه، لكن هذا سيحدث أخيرًا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر.

ويقدم المنزل الفرنسي "شانيل" الانغماس في عالم النباتات ومستحضرات التجميل مع معرض "La Beauté se" من 23 إلى 27 سبتمبر 2020 في "Galerie de Minéralogie du Jardin des Plantes".

ووفقا لموقع مجلة "فوج" سيتم الجمع بين جميع القطاعات في "شانيل" المتعلقة بالأزياء والتجميل، والنباتات، كما تعد فرصة مثالية لاكتشاف النباتات النادرة المزروعة حول العالم "مدغشقر، كوستاريكا، فرنسا"، وتحولت لخلق علاجات التجميل.

ويعد هذا المعرض ضمن المسئولية الاجتماعية والبيئية والإقليمية لشانيل بالشراكة مع المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي.

"جاردن دى بلانت"، هي أهم حديقة نباتية في فرنسا، تأخذ شكلا بيضاويا منذ القرن السابع عشر، وتم تصنيفها بما تحتوي من مبان ومحفوظات ونباتات وبيوت زجاجية وأعمال فنية كمعلم تاريخي وطني في فرنسا.

تاريخها

تأسست في عام 1626، وبدأت تزرع الأعشاب الطبية في عام 1635، وفتحت للجمهور في 1640، وتم تعيين الدكتور جاي كريسنت فاجون، مديرا لها في عام 1693، وأحاط نفسه بفريق من علماء النبات ذوي الخبرة، بما في ذلك جوزيف بيتون دي تورنفورت، أنطوان دي جوسيو، أنطوان لوران دي جوسيو، وابنه أدريان هنري، الذين أنتجوا العديد من عينات النباتات، التي ما زلنا نشاهدها حتى الآن.
«شانيل» تستعد لإطلاق معرضها النباتي في أهم بقع فرنسا
«شانيل» تستعد لإطلاق معرضها النباتي في أهم بقع فرنسا
«شانيل» تستعد لإطلاق معرضها النباتي في أهم بقع فرنسا
«شانيل» تستعد لإطلاق معرضها النباتي في أهم بقع فرنسا

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