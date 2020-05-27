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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

علماء روس يحددون العامل الرئيسي اللازم للتنبؤ بمسار وباء كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:52 م
كورونا
كورونا
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أكد المركز النووي الفيدرالي الروسي، ومعهد " زاباباخين" للبحث العلمي والفيزياء التقنية لعموم روسيا، اليوم الأربعاء، أن نموذج دورة العدوى بفيروس كورونا المستجد الذي طوره المتخصصون في المعهد، أظهر فرصا جيدة لتقييم نتائج التدابير التقييدية المتخذة، وأن السؤال الرئيسي للتشخيص الإضافي هو حول نسبة حاملي فيروس (كوفيد-19) بدون أعراض.

وذكر -في بيان أورده المكتب الصحفي للمركز- أن المتخصصين قاموا بتحديث نموذج "سيرد" للتحليل والتنبؤ بفيروس كورونا المستجد الأكثر شعبية في العالم وفي نفس الوقت قاموا بإنشاء نموذج إحصائي خاص بهم.

وأوضح نائب رئيس القسم العلمي والنظري في معهد "زاباباخين" للبحث العلمي والفيزياء التقنية لعموم روسيا، فلاديمير ليجونكوف، أن " الوباء هو مثال نموذجي لرد فعل تسلسلي. أحد المرضى ينقل العدوى إلى العديد من الأشخاص الأصحاء، والذين بدورهم ينقلون العدوى إلى غيرهم. إن معادلات نموذج "سيرد" مماثلة للمعادلات التي تصف التفاعل المتسلسل في قنبلة نووية أومفاعل نووي، لذلك كانت مفهومة بالنسبة لنا".

وتابع قائلا: " في هذا النموذج يعتبر جميع السكان، قيد الدراسة، متجانسين، كما لو كانوا "مخلوطًا" موحدًا، وبالتالي "مريض واحد في مكان ما، في فلاديفوستوك، ولو بسرعة منخفضة، ينقل العدوى بنجاح لـ 15 مليون شخص من سكان موسكو".

وأشار ليجونكوف إلى أن لكل شخص وضعه الاجتماعي "تصرفه" سلوكه خلال النهار. على سبيل المثال، يقضي أطفال المدارس بعض الوقت بين الأسرة (في المنزل)، ثم دون استخدام وسائل النقل يذهبون إلى المدرسة ويقضون6 ساعات هناك، ويعودون إلى المنزل ويقضون بقية اليوم مع الأسرة. ولا يذهب المتقاعدون إلى العمل، بل يذهبون إلى المتاجر وما إلى ذلك.

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