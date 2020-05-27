محمد فؤاد وعلاء عبد الخالق وحنان يحتفلون بعيد الفطر على «الحياة» الليلة

تقدم الإعلامية شيرين سليمان، مساء اليوم الأربعاء، حفل قناة الحياة الفضائية والذي يحييه كل من المطرب محمد فؤاد والمطرب علاء عبد الخالق والمطربة حنان بمناسبة عيد الفطر.ومن المقرر أن يبث الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء ويعقبه إجراء لقاءات تلفزيونية معهم، وينقل الحفل من داخل حديقة الأزهر.ويقدم نجوم الحفل خلال الاحتفالية والتي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باقة متنوعة من أغانيهم المختلفة القديمة والجديدة، كما يقدم محمد فؤاد عددًا من أغاني ألبومه الجديد المتوقع طرحه في موسم صيف هذا العام.