بعد نجاح «البرنس».. محمد رمضان يكشف أعماله الفنية القادمة

عبر النجم محمد رمضان عن سعادته بالنجاح الذي حققه من خلال مسلسل "البرنس"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي بشخصية رضوان البرنس والتي نالت إعجاب الكثيرين وأصبح العمل التريند الأول بين أعمال دراما رمضان خلال فترات عرضه.ويقضي حاليًا محمد رمضان وقتًا من الراحة مع أسرته بسبب الأعياد وذلك بعد أن بذل مجهودًا كبيرًا في تصوير مسلسل "البرنس" الذي قام بتأليفه وإخراجه محمد سامي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.وعن الجانب السينمائى قال محمد رمضان في تصريح لـ"الدستور"، إنه لديه عملين سينمائيين، مشيرًا إلى أنه تعاقد عليهم وهما: الأول الفيلم السينمائي "مو" وسوف يقوم بإخراجه حسين المنباوي الذي عرض له في رمضان مسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال، والفيلم الثاني هو فيلم "كوبا" مع المخرج أحمد النجار في أول تعاون بينهما.وأوضح أنه سوف يبدأ في تصويرهما عقب عودة التصوير والحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، متمنيًا أن تعود الأمور كما كانت، داعيًا الصحة والسعادة والجميع الله عزوجل في أن يرفع البلاء ويخفف الوباء.ومسلسل "البرنس" الذي شارك به رمضان في سباق شهر رمضان الماضي بطولة كل من، روجينا ونور اللبنانية وأحمد زاهر وإدوارد ورحاب الجمل وأحمد داش وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي وريم سامي وصفاء الطوخي وآخرون.