الصحة: نسبة الشفاء من كورونا في مصر من بين الأعلى عالميا

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا فى مصر تعتبر من الأعلى مستوى العالم، مؤكدًا أن الوزارة تواجه الشائعات التى تشكك فى قدرات مواجهة كورونا.وأكد رئيس قطاع الطب العلاجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن هناك أطباء بعد إصابتهم بفيروس كورونا تم علاجهم وأصروا على العودة مرة أخرى للعمل.وأكد رئيس قطاع الطب العلاجي، أنه تم توزيع 5 ملايين كمامة طبية على المستشفيات للوقاية من فيروس كورونا، وأن مستشفيات وزارة الصحة جاهزة لاستقبال مصابى فيروس كورونا وتوفير الخدمة لهم، منوهًا بأنه لا يوجد أى نقص فى الأدوية أو المستلزمات الطبية بالمستشفيات.