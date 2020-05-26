فروع «القومى للمرأة» توعى الأهالى بكيفية الوقاية من كورونا

واصلت فروع المجلس القومى للمرأة بمحافظات الجمهورية النزول إلى القرى والأحياء لتوعية الأهالى بسبل الوقاية والحماية من العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأهمية التنظيف والتعقيم المستمر للمنزل واستخدام الكمامات والكحول للتطهير الأيدى والأسطح.وأكدت الدكتوة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن حملات التوعية التي تقوم بها فروع المجلس بالمحافظات وصلت إلى أكثر من مليون فرد، فيما يقرب من 1885 قرية وحيًا في مختلف محافظات الجمهورية في الفترة من 25 مارس حتي 14 مايو 2020.وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن ذلك يأتى استشعارًا من المجلس بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن والأفراد، وانطلاقًا من دور المجلس الأساسي في رفع الوعي بمختلف قضايا المجتمع ودوره الحالي في توصيل المعلومات الصحيحة للأهالي حول خطورة الوباء، وأهمية النظافة والتباعد الاجتماعي بين الأفراد لحماية أنفسهم وأحبائهم من الإصابة وانتقال العدوى إليهم، والتعريف بالمرض وأعراضه وكيفية التصرف في حالة ظهور الأعراض على المريض، مشيرة إلى أن حملات التوعية تتم بمعاونة الرائدات الصحيات والريفيات بكل محافظة.كما أوضحت الدكتورة مايا أن المجلس يتعاون أيضًا مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف، ووزارة الهجرة، وعدد من الجمعيات الأهلية لتوصيل الإعانات المالية والعينية إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بهدف العمل على تخفيف ومواجهة الأعباء الناتجة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سواء فى مصر أو في جميع أنحاء العالم.جدير بالذكر أن إجمالى المستفيدين من المساعدات قد بلغ حتى الآن أكثر من 27 ألف مستفيدة من 25 محافظة وهى: ( الفيوم - الغربية- المنيا- بنى سويف - الأقصر- الشرقية- الوادى الجديد- دمياط - شمال سيناء - البحر الأحمر - البحيرة - سوهاج- أسيوط - قنا - القاهرة- الدقهلية- الإسكندرية- كفر الشيخ- مطروح - الجيزة- السويس- الإسماعيلية- جنوب سيناء- المنوفية- أسوان).