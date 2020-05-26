خلال 24 ساعة.. رصد 3632 مخالفة مرورية متنوعة

تواصل الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، مما أسفر عن ضبط 3632 مخالفة متنوعة.أسفرت جهوده- خلال 24 ساعة - عن ضبط 3632 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات «691 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 136 مخالفة السير دون تراخيص قيادة وتسيير، 14 دراجة نارية مخالفة، 12 مخالفة موقف عشوائى، 16 مخالفة شروط الترخيص».يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.