187 إصابة جديدة بكورونا فى ماليزيا

سجلت ماليزيا 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء" ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7604.وقالت وزارة الصحة، إن عدد الوفيات ظل دون تغيير عند 115.ومنذ أيام، قال مكتب رئيس وزراء ماليزيا في بيان الجمعة، إن رئيس الحكومة محيي الدين ياسين، سيخضع للحجر المنزلي 14 يومًا بعدما حضر ضابط ثبتت إصابته بفيروس كورونا اجتماعًا عقده هذا الأسبوع.وجاء في البيان، أن الفحوص أثبتت خلو محيي الدين من الفيروس، لكن "صدرت تعليمات بإخضاع كل من حضر الاجتماع للفحص والبقاء في حجر صحى بالمنزل 14 يومًا".