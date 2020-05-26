مصرع موظف تناول زجاجة كحول فى سوهاج

لقي موظف مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تناوله مادة الكحول الإيثيلي أثناء تواجده بمنزله، في مركز أخميم، بمحافظة سوهاج.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "إبراهيم. ا. ا"، 57 عامًا، موظف، ويقيم شارع الجلاء بندر أخميم جثة هامدة، وادعاء تناوله مادة غير معلومة.انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال نجله أحمد، 27 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد والده بالمنزل تناول زجاجة تحتوي على مادة الكحول الإيثيلي مما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.وتبين من التحريات أن المجني عليه سبق اتهامه في قضيتين سكر، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.