القناة الرسمية للكنيسة تبث القداس الإلهى بدير الأنبا باخوميوس بأسوان

تبث القناة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية "مي سات"، اليوم الثلاثاء، صلوات القداس الإلهي من دير القديس الأنبا باخوميوس بإدفو في محافظة أسوان.وتقتصر صلوات القداس الإلهي، على مجمع رهبان دير الأنبا باخوميوس، خاصة مع امتناع جميع الأديرة القبطية الأرثوذكسية، لاستقبال أي زوار من الأقباط منذ شهر مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا لتحد من التجمعات.وتقام صلوات القداسات بالأديرة القبطية بحضور رؤسائها والرهبان فقط وذلك منذ قرارات المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال شهر مارس الماضي بتعليق الصلوات وإغلاق الكنائس وعدم استقبال الأديرة للزوار والرحلات الكنسية؛ نظرًا لإنتشار فيروس كورونا المستجد ضمن إجراءات الوقاية منه.