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الإبراشى: بعض الدول تسعى لخطف الأطقم الطبية المصرية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:46 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، بدور الأطقم الطبية المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، قائلا إن الأطباء المصرية أثبتوا جدارة وتفوق وتفانى، حتى أن بعض الدول تعمل على خطفهم للعمل عندها بسبب كفاءتهم.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية: "فيه ناس عاوزة تأخد الأطقم الطبية علشان تسافر للخارج.. فيه دول بتطمع وتطمح فى أطقمنا الطبية التى نجحت بشكل كبير.. وتقدم لهم عقودًا كبيرة فى سبيل ذلك".

وأشار إلى أنه رغم التضحيات التى تقدمها الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا، إلا أن مصر الأقل عالميًا فى نسب الإصابة وسط الأطقم الطبية.

وأكد أن أعداء الوطن يروجون الشائعات حول أوضاع الأطباء بمصر، ورغم ذلك فإن الطبيب المصرى لا يمكن أن يتخلى عن رسالته الوطنية، ولن يسمح لأعداء الوطن أو الجماعات الإرهابية أن تستغل قضاياه.

وأردف: "لا يمكن لأحد أن يحول أطباء مصر إلى ورقة سياسية بيد جماعات إرهابية، لأن الأطباء يعلمون جيدا أنهم يقدمون رسالة نبيلة".

وأكد الإبراشي، أن السبب وراء الهجوم على مصر فى ظل جائحة فيروس كورونا، هو تماسكها فى مواجهة الجائحة، فى ظل انهيار أنظمة طبية عالمية، موضحًا أن معدلات الإصابة بمصر مازالت فى منطقة الاحتواء، وهو ما تسبب فى إزعاج أعداء الوطن الذين يتآمرون ويبثون الشائعات وترويج الأكاذيب حول الدولة المصرية، بعدما فشلت مخططاتهم الإرهابية ومحاولات إنهاكهم للاقتصاد الوطنى.

ولفت إلى أن مصر الآن تحتل المركز التاسع عالميًا فى قائمة الدول المشاركة فى أبحاث فيروس كورونا بواقع 21 بحثًا، متابعًا: "وبهذا تكون مصر الدولة العربية والأفريقية فى هذه القائمة".

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