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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند تطلق برنامجًا لمنح الأنشطة السياحية شهادة بسلامة إجراءاتها لمكافحة كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:43 م
تايلاند
تايلاند
وكالات
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أطلقت الحكومة التايلندية برنامجا لمنح الشركات والأنشطة ذات الصلة بقطاع السياحة شهادة بسلامة إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في الوقت الذي خففت فيه البلاد إجراءات الإغلاق وسمحت باستئناف حركة السياحة الداخلية.

يستهدف برنامج "إدارة سلامة وصحة تايلاند المدهشة" الذي أطلق اليوم السماح للأنشطة ذات الصلة بالسياحة مثل المطاعم والفنادق والمزارات السياحية وشركات السياحة بطلب الحصول على شهادة تشير إلى أنها تلبي معايير السلامة الصحية للحكومة.

وكانت الحكومة التايلندية قد خففت بعض إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وسمحت للناس بالعودة إلى المطاعم ومراكز التسوق نظرا لانخفاض عدد الإصابات الجديدة إلى أقل من 10 إصابات يوميا خلال أغلب أيام الشهر الحالي.

من ناحيته قال بايبات راتشاكيتبراكان وزير السياحة التايلندي، إن "تايلاند مازالت تواجه خطر التعرض لموجة ثانية وهو ما يتطلب اليقظة المستمرة والدعم الشعبي لإجراءات الوقاية والمكافحة".

يذكر أن السياحة تمثل مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل في تايلاند، وتمثل حوالي 10% من الاقتصاد التايلندي ككل.

وقال مسئولون إن عدد السائحين الذين وصلوا إلى تايلاند خلال الربع الأول من العام الحالي تراجع بنسبة 38% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المقرر استمرار حظر وصول رحلات الطيران الدولية إلى تايلاند حتى نهاية يونيو المقبل.

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