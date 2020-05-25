أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

انتشرت صورة للفنانة رجاء الجداوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي ترقد على فراش المرض بمستشفى العزل الصحي بأبوخليفة في الإسماعيلية بعدما تأكد إصابتها بفيروس كورونا الساعات الأولي من أول ليلة عيد.وظهرت رجاء الجداوي في الصورة وتظهر عليها علامات المرض وأمامها القرآن الكريم.وكان قد تم اكتشاف إصابتها بالصدفة عن طريق شك ابنتها فيها بعد ارتفاع درجة حرارتها بعد انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في سباق رمضان و،قامت بأخذ عينات منها لتظهر النتيجة إيجابية وتقوم بالعزل فورا.وأكد الأطباء المعالجون للفنانة رجاء الجداوي أن درجة حرارتها انخفضت في آخر 24 ساعة 2.5 درجة مئوية، حيث استقرت عند 27 درجة مئوية وهو ما يدعو للتفاؤل.