تعليق قوي من محمد ممدوح على الجدل حول إصابة رجاء الجداوي بكورونا

استنكر الفنان محمد ممدوح، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، الجدل الدائر بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، ومقارنة الاهتمام بها صحيا بإهمال الأطباء المصابين.وقال ممدوح: "أستاذة رجاء الجداوي من أطيب وأنضف الناس اللي اتعاملت معاها في حياتي، وأظن إن كلنا متفقين على ده، لأني عمري ما شفت حد زعل منها أو هاجمها، فمظنش إن لو كان لقدر الله جرالها حاجة وهي في بيتها بسبب تقصير في الإجراءات كنت هتكون مبسوط ساعتها، بالعكس كانت الدنيا هتقوم مش هتقعد وكنتوا هتغضبوا أكتر من دلوقتي بكتير وأنا واثق من ده".وأضاف: "ده مش مبرر أبدا للتقصير اللي حصل مع الدكتور وليد الله يرحمه وباقي الدكاترة اللي نحتسبهم عند الله شهداء بإذن الله، اللي فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجبهم تجاهنا وتجاه بلدهم، فاللي إحنا المفروض نعمله إيه دلوقتي؟ ندعى لأستاذة رجاء إن ربنا يشفيها ويقومهالنا بالسلامة وندعى لشهدائنا من الأطباء ربنا يسكنهم فسيح جناته ويصبر ذويهم، ونطالب وزارة الصحة بتطبيق أعلى معايير الوقاية والسلامة على أطبائنا في الصفوف الأولى، لأن هما في البداية بشر وقرروا يضحوا بنفسهم عشان كل واحد فينا، وكمان لأنهم سبيلنا الوحيد للمرور من الأزمة دي".وأردف: "حاجة كمان.. ياريت نبطل نمشي ورا الإشاعات ومش أي خبر نقابله نصدقه.. حفظ الله مصر بأطبائها وجيشها وشعبها بجميع فئاته وأطيافه على حد سواء".