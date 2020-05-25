أوقاف فلسطين تعلن إجراءات إعادة فتح المساجد اعتبارًا من الغد

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، حسام أبوالرب، عن إجراءات إعادة فتح المساجد، اعتبارًا من فجر يوم غد الثلاثاء، بعد صدور قرار من رئيس الوزراء، محمد أشتية، بإعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلوات الجمعة والجماعة.وقال أبوالرب، في بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا"، اليوم الإثنين، إن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات الصحية وأصحاب الاختصاص بعد التقدم الملحوظ بعدد المتعافين وانخفاض عدد المصابين بالتجهيز لإعادة فتح المساجد أمام المصلين، والتي كنا محزونين لفراقها حفاظا على سلامة أبناء شعبنا، مع استمرار تعليق الصلاة في مساجد المناطق المصابة لحين زوال الأسباب.وشدد على وجوب الالتزام بالضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة كارتداء الكمامات والتعقيم الدائم، حماية للأنفس وعدم إلحاق الضرر بالآخرين، وضرورة الالتزام بالتباعد بين المصلين، بما يحقق البعد الذي يجنب انتقال العدوى قدر الإمكان.وأشار إلى ضرورة التزام كبار السّن الذين يعانون من أمراض مزمنة، ومن لديه ضعف مناعة بالصلاة في البيوت، حفاظًا على أنفسهم ومنعًا للاختلاط مع الآخرين.ودعا إلى اختصار القراءة في الصلاة والاكتفاء بأداء الصلوات دون الجلوس بعدها للوعظ ونحوه، وعدم الإطالة في خطبة الجمعة، وإحضار كل مصل سجادة الصلاة الخاصة به، مؤكدًا على إغلاق دورات المياه ومكان الوضوء في المساجد، وعدم استخدام ثلاجات المساجد للشرب.وقال إنه سيتم التأكيد على الالتزام بما يصدر عن الحكومة الفلسطينية من تعليمات وإرشادات موجهة للجميع وقاية وحفظا للسلامة العامة، والابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومات فقط من مصدرها الرسمي المختص والمكلفين بذلك.