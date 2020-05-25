الصحة العالمية تعلق تجارب استخدام كلوروكين في علاج كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم، عن التعليق المؤقت للتجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا المستجد "كوفيد-19".وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، أنها علقت التجارب في هذا الدواء بسبب مخاوف على السلامة.يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت أمس، إنه ‏لا يوجد حاليا أي دليل يثبت أن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها.ودعت المنظمة إلى اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة في عيد الفطر.كما نصحت المنظمة بضرورة الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بين الأفراد، مع تطهير مقابض عربات التسوق أو سلال التسوق كلما أمكن، وتجنب لمس العين أو الفم أو الأنف أو المتعلقات الشخصية.