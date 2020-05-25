موعد عرض أفلام العيد الجديدة 2020 عبر القنوات الفضائية

خطة عرض الافلام خلال عيد الفطر





موعد عرض أفلام العيد الجديدة

أما في رابع أيام العيد،فتعرض القناة فيلم «سمكة وصنارة»، وهو من إخراج طارق عبدالمعطي، بطولة كريم قاسم، أمير صلاح، نجم فريق بلاك تيما، وميس حمدان.



وتدور أحداث الفيلم في اطار من المغامرة والكوميديا حول محمد حمص ومصطفي بنداري، وهما نصابان يقومان بعمليات نصب صغيرة علي الناس في الشوارع حتى تأتي في طريقهم عملية نصب كبيرة ويبدأ كلاهما في التخطيط والتجهيز لتنفيذ العملية مع بعضهم فيتعرضان للعديد من المواقف والأحداث غير المتوقعة والفيلم يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على أن تتم إعادة عرضه في اليوم التالي في الساعة الواحدة ظهرا.





وخامس أيام العيد، فتقوم قناة روتانا سينما بعرض فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن»،للمخرج يسرى نصرالله ومن بطولة ليلى علوي، منة شلبي، باسم سمرة، ومن المتوقع ان يحظي الفيلم بنسبة مشاهدة مرتفعة نظرا لوجود اكثر من نجم يشارك في بطولة العمل.





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تردد قناة روتانا كوميدي على النايل سات لمشاهدة أفلام العيد 2020

وتدور أحداثه عن عالم الأفراح الشعبية حول يحيى الذي يعمل مع أبنائه رفعت وجلال في مجال طبخ الأطعمة للمناسبات، ومن المقرر أن يتزوج رفعت قريبًا من كريمة قريبته من جهة الأب، لكن كل منهما في الحقيقة يحب شخص آخر، حيث يحب رفعت شادية التي عادت لتوها من الإمارات العربية المتحدة، وتبادله الحب لكنها تخاف من فرق السن والفرق الطبقي، وتحاول كريمة أن تجد طريقة للتصريح بحبها لجلال خلال إحدى حفلات الزفاف الريفية التي يعمل يحيى وأولاده فيها وتدور أحداثه عن عالم الأفراح الشعبية حول يحيى الذي يعمل مع أبنائه رفعت وجلال في مجال طبخ الأطعمة للمناسبات، ومن المقرر أن يتزوج رفعت قريبًا من كريمة قريبته من جهة الأب، لكن كل منهما في الحقيقة يحب شخص آخر، حيث يحب رفعت شادية التي عادت لتوها من الإمارات العربية المتحدة، وتبادله الحب لكنها تخاف من فرق السن والفرق الطبقي، وتحاول كريمة أن تجد طريقة للتصريح بحبها لجلال خلال إحدى حفلات الزفاف الريفية التي يعمل يحيى وأولاده فيها

وتقدم القناة وجبة متنوعة من الأعمال السينمائية بين الكوميدي والأكشن والتي من شأنها إضفاء البسمة على المشاهدين.وقد أعلنت سلسلة قنوات روتانا عن عرض محتوى ترفيهي للمشاهدين في جميع البلاد العربية خلال أيام اجازة عيد الفطر المبارك.وتقدم "الدستور" لقرائها مواعيد عرض هذه الأعمال خلال أيام العيد حتى يتثنى لهم مشاهدتهاوتعرض قناة روتانا خلال عيد الفطر المبارك مجموعة من الأفلام الكوميدية الحديثة وهي**ثاني أيام عيد الفطر تقوم قناة روتانا بعرض الفيلم الكوميدي «فص ملح وداخ» بطولة عمرو عبدالجليل، صفية العمري، ويزو، من إخراج تامر بسيوني، وتدور أحداث الفيلم حول لعنة تصيب أحد المسارح المهجورة والفيلم من المقرر عرضه في تمام الساعة الثامنة مساء.وفى ثالث أيام العيد، تقدم القناة عرضا خاصا وأول لفيلم «يجعلو عامر» والذي يقوم ببطولته كلا من أحمد رزق، بوسي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، وتدور أحداث الفيلم حول عامر الشاب المعقد نفسيًا، الذي يطلق زوجته ثلاث مرات، ويبحث عن حلول لإعادتها لعش الزوجية ويتم عرضه في تمام الساعة العاشرة مساء.