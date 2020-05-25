ثاني أيام العيد.. سيولة على الطريق الدائري في أنحاء الجمهورية

شهد الطريق الدائري بأنحاء الجمهورية حالة من السيولة المرورية، وذلك اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك.وقالت مصادر أمنية إن الحركة المرورية مستقرة على مناطق المعادي والقاهرة والجديدة وصولًا لمناطق السلام والمرج حتى طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.كما يشهد الطريق سيولة مرورية تامة على مناطق مسطرد وإمبابة حتى التقاطع مع محور 26 يوليو ومناطق صفط اللبن حتى محور المريوطية.وتستقر الحركة المرورية على محور المريوطية ومناطق الكونيسة والمنيب وصولًا لمناطق كورنيش النيل.بينما يشهد طريقا القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي سيولة مرورية تامة دون أي تأثير على الحركة المرورية.وتستقر الحركة على طرق القطامية - العين السخنة، والسويس الصحراوي، الإسماعيلية الصحراوي، والكريمات الصحراوي الشرقي، وأسيوط الغربي، والواحات، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وسفاجا - قنا، والقصير - مرسى علم.وجرى انتشار رجال المرور وسيارات الإغاثة لمراقبة الحالة الأمنية والتدخل السريع لإزالة أي معوقات والاستجابة الفورية لاستغاثات المواطنين.