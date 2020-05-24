المرنم كرم فارس يلخص حياة «شمشون» في «هبدأ» (فيديو)

أطلق المرنم كرم فارس، أحدث أعماله الفنية، التي جاءت في صيغة ترانيم الفيديو كليب تحت شعار "هبدأ" تحكى قصة حياة شمشون أحد قضاة بني اسرائيل، بحسب ما ورد في سفر القضاة، الوارد بين أسفار العهد القديم بالكتاب المُقدس."هبدأ" لكرم فارس من كلمات وألحان كرم فارس، بينما قام بالتوزيع الموسيقي والهارموني الموسيقار مايكل شاكر، كما عمل على الهندسة الصوتية والمكساج والماستر مهندس الصوت إيهاب فايز.وجاءت كلمات الترنيمة: "هبدأ ومش ببدأ.. اتغير انا على طول.. انا كل اما انوى اتغير.. ببعد وبكون مشغول.. وبرغم قساوتى ياربى.. بسمع صوتك بيقول..يا ابنى تعالى اليا.. وانا هغفر ليك علطول"واطلب من تانى.. ادينى فرصة المرة دى.. ده انا غصب عنى ياربى.. بعت مكونتش فاضى.. وارجع اسوأ من الاول وانسى كل اللى اتقال.. ده مفيش وعد انا نفذته.. ده مفيش فى حياتى افعال.. وانا سلمت ياربى.. ومفيش عندى اختيارات.. غير انك بس تجينى.. تصلحلى اللى فات.. هرجع احسن من الاول.. والياس ملهش مكان.. ده الرب سندنى بايدة.. ده مبيسبنيش غرقان".