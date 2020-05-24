15 سفينة إجمالى حركة التداول بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الأحد، سفينة حاويات وأخرى بضائع عامة، بينما غادره سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1650 طن مخلفات بنجر و500 طن مولاس و2400 طن فوسفات.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1400 طن ذرة و263 طن سكر و1776 طن ابلاكاش و4500 طن قمح و35 طن فول صويا و3150 طن زيت طعام و312 رأس ماشية بإجمالى وزن 146 طنا.بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 194 حاوية مكافئة، تشمل فواكه (برتقال وبطيخ وعنب وفراولة ويوسفي)، وخضروات (بطاطس وخضار مشكل وملوخية) وحاصلات زراعية (بصل وثوم) يتم تصديرها إلى كل من الامارات وبريطانيا وايطاليا وهولندا وسنغافورة وبلجيكا وكرواتيا وألمانيا وسولفينيا وسيريلانكا وباكستان والصين.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 278 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 703 حاويات مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 79663 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 113595 طنا.كما غادره قطار بحمولة إجمالية 1337 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سويف، في حين غادر عدد 282 شاحنة منها 28 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 1215 من البضائع العامة.