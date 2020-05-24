رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

15 سفينة إجمالى حركة التداول بميناء دمياط

الأحد 24/مايو/2020 - 08:16 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
طباعة
استقبل ميناء دمياط، اليوم الأحد، سفينة حاويات وأخرى بضائع عامة، بينما غادره سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1650 طن مخلفات بنجر و500 طن مولاس و2400 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1400 طن ذرة و263 طن سكر و1776 طن ابلاكاش و4500 طن قمح و35 طن فول صويا و3150 طن زيت طعام و312 رأس ماشية بإجمالى وزن 146 طنا.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 194 حاوية مكافئة، تشمل فواكه (برتقال وبطيخ وعنب وفراولة ويوسفي)، وخضروات (بطاطس وخضار مشكل وملوخية) وحاصلات زراعية (بصل وثوم) يتم تصديرها إلى كل من الامارات وبريطانيا وايطاليا وهولندا وسنغافورة وبلجيكا وكرواتيا وألمانيا وسولفينيا وسيريلانكا وباكستان والصين.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 278 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 703 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 79663 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 113595 طنا.

كما غادره قطار بحمولة إجمالية 1337 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سويف، في حين غادر عدد 282 شاحنة منها 28 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 1215 من البضائع العامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 29 وفاة و752 إصابة جديدة بكورونا

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية

رفع الأذان في لوس أنجلوس بمكبرات الصوت لأول مرة

سر اختيار رجاء الجداوى «عزل أبوخليفة» بعد إصابتها بكورونا

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

الصحة: 29 وفاة و752 إصابة جديدة بكورونا

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

نجم الساعة

تعافي 4 حالات جديدة من كورونا بـ«عزل بني سويف» (صور)

الصحة

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

منوعات

هال سيتي يعلن إصابة 2 بكورونا

تردد قناة طيور الجنة الجديد لمشاهدة أغاني عيد الفطر 2020 للأطفال

أصغر «شيف» فى العالم يحقق مليون مُتابع على «إنستجرام» (فيديو)

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب المكسيك

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

قصة العتبة الخضرا بين طاهر باشا وإسماعيل ياسين

الجيش الأبيض.. تحية من «الثقافة» لأبطال الطواقم الطبية