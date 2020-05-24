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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سلوى عثمان تتحدث عن نجاحها في «البرنس وخيانة عهد»

الأحد 24/مايو/2020 - 07:58 م
سلوى عثمان
سلوى عثمان
منار إبراهيم
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أكدت الفنانة سلوى عثمان خلال استضافتها في برنامج «أسرار والنجوم» المذاع على قناة «مايسترو» وتقدمه الإعلاميه أسرار الجمال، نجاح دور «أم عبير» في مسلسل «البرنس»، وشخصية «آمال» صديقة يسرا المقربة في مسلسل «خيانة عهد».

وتحدثت سلوى عن أصعب المشاهد التي قدمتها في المسلسل، وهو معرفة أن أولادها قتلوا زوجة أخيهم وولده ومشهد حرق الموبايل لكي تمحي الإثبات، وساهمت مشهدها في جذب انتباه الجمهور للعمل الدرامي الذي يعتبر محطة هامة في حياة سلوى عثمان الفنية، بجانب بداية ظهورها الفني مع المخرج الراحل نور الدمرداش وتقديم أعمال تليفزيونية في حقبة الثمانيات من القرن الماضي، وتشجيع زوجها ودعمه لها في عملها الفني.

وحل في نفس الحلقة الفنان عادل شعبان ضيفا على البرنامج، وتحدث عن سر نجاحه في مسلسلي «الاختيار واثنين في الصندوق» وأنهما محطة فنية مهمة في حياته، وأبدى سعادته بالمشاركة في العمل البطولي الذي سطر تاريخ القوات المسلحة في مواجهة الجماعات الإرهابية وبسالة الجندي المصري في الدفاع عن أرضه ومواجهة الأعداء المتخفين باسم الدين وإبدع المطرب محمد جمال في غناء أغاني متميزة، وشارك معه الفنان عادل شعبان والمطربة أسرار الجمال في صناعة ديتو غنائي متميز.

برنامج «أسرار والنجوم» تقديم أسرار الجمال وإعداد وليد محمد مارينا جمال، وإنتاج المهندس مصطفى بدران شركة ستار ميديا وإخراج مصطفى كامل.

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