بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا رقم ۲۳۹ لسنة ۲۰۲۰، بتعيين 210 معاونا للنيابة الإدارية من دفعة 2012.وجاء فيه أنه بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۵۸ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبة وعلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المعقودة بتاريخ ۱۸ سبتمبر 20180 وبناء على ما عرضه وزیر العدل.