ووهان الصينية: إجراء مليون و146156 اختبارًا لكورونا أمس

قالت الهيئة الصحية في مدينة ووهان- بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد في الصين- إن المدينة قامت بإجراء مليون و146156 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، يوم 23 مايو، بالمقارنة بمليون و470950 فحصا في اليوم السابق.وبدأت ووهان حملة يوم 14 مايو للكشف عن حاملي فيروس كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض، وذلك بعد أن أعلنت في العاشر من مايو أنها سجلت أول مجموعة إصابات بكوفيد-19 منذ الثامن من أبريل، تاريخ إنهاء قيود العزل العام الذي كان مطبقا فيها.