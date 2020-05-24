دورات تدريبية للعمال بالسكة الحديد للتعامل مع كورونا

كشفت مصادر خاصة في وزارة النقل، أنه سيتم تكثيف جهود الوزارة بعد عيد الفطر في توعية العمال للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال الدورات التدريبية والندوات للتوعية بكيفية التعامل من الفيروس.وأوضحت المصادر للدستور، إن استمرار مجهودات الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، في توعية العمال الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع الركاب يوميا، خاصة أن المرفق ينقل ما يقرب من مليون راكب بصورة يومية وهو ما يزيد من فرص التعرض للإصابة بفيروس كورونا، وبالتالى لا بد من توفير مزيد من الوعي والتعريف بطرق انتشاره وكيفية مقاومته.وأكدت المصادر أنه سيتم تطبيق غرامات مالية على العمال المخالفين للتعليمات التي سيتم نشرها والتى تخص التوعية مثل ارتداء الكمامات.