رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الكلام كله كدب».. منة فتاة تيك توك تتراجع عن تهمة الاغتصاب

السبت 23/مايو/2020 - 10:53 م
منة فتاة تيك توك
منة فتاة تيك توك
إيمان ماهر
طباعة
«الكلام كله كدب».. هكذا تراجعت منه عبدالعزيز «فتاة التيك توك» عن اتهامتها بالاغتصاب والضرب لأحد أصدقائها، وخرجت في فيديو آخر تتحدث عن أن ما قالته كان تحت ضغط نفسي.

«مكنش في مشكلة بينا.. في بنات وقعت بيني وبين مازن.. مفيش اغتصاب هو ضربني وشوهني بس.. والبنات صحابي هما اللي صورونوا والحوار خلص خلاص»، هكذا أكدت على عدم تعرضها للاغتصاب على يد صديقها.

وظهر مع منة عبدالعزيز صديقها، وقال: «ياريت الناس تفهم وتبطل كلام علشان انتوا بتتكلموا في حاجة انتوا مش فاهمينها وكل سنة وأنتم طيبين». 

وتصدرت منه عبدالعزيز «فتاة التيك توك» تريند تويتر، بعدما ظهرت في فيديو مدته 3 دقائق تروي فيه تعرضها للاغتصاب والضرب المبرح على يد أحد الشباب الذي يدعى مازن إبراهيم على حد تعبيرها، وبمعاونة إحدى صديقاتها. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

الطيب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

«الإفتاء» تحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام 2020 -1441

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

مأساة فنانة شهيرة مع جيرانها.. تركوا جثتها متعفنة وسرقوا مكتبتها الثمينة

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

دراسة: تضرر مشيمة الحوامل المصابات بكورونا

منوعات

وفاة تمساح بعد نجاته من معركة برلين بالحرب العالمية الثانية

مشاهد فلكية ممتعة في سماء القاهرة ليلة عيد الفطر

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

رسائل تهنئة عيد الفطر 2020 - 1441.. مناسبة للأصدقاء والأهل

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
مؤمن المحمدي
القوة الناعمة
ماجد حبته
العيد.. رقاب الإرهابيين.. والعبيد
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
المزيد

الثقافة

صفية القباني: تكريم الراحل آدم حنين بنقابة التشكيليين قريبًا

نجاح كبير لأول ماراثون قراءة في السعودية

«نحن شعب مهذب».. تأملات سيرجي لافروف في السياسة الخارجية الروسية

قصر السينما يعلن أسماء الفائزين بأفضل سيناريو عن «كورونا»