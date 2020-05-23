«الكلام كله كدب».. منة فتاة تيك توك تتراجع عن تهمة الاغتصاب
السبت 23/مايو/2020 - 10:53 م
إيمان ماهرطباعة
«الكلام كله كدب».. هكذا تراجعت منه عبدالعزيز «فتاة التيك توك» عن اتهامتها بالاغتصاب والضرب لأحد أصدقائها، وخرجت في فيديو آخر تتحدث عن أن ما قالته كان تحت ضغط نفسي.
«مكنش في مشكلة بينا.. في بنات وقعت بيني وبين مازن.. مفيش اغتصاب هو ضربني وشوهني بس.. والبنات صحابي هما اللي صورونوا والحوار خلص خلاص»، هكذا أكدت على عدم تعرضها للاغتصاب على يد صديقها.
وظهر مع منة عبدالعزيز صديقها، وقال: «ياريت الناس تفهم وتبطل كلام علشان انتوا بتتكلموا في حاجة انتوا مش فاهمينها وكل سنة وأنتم طيبين».
وتصدرت منه عبدالعزيز «فتاة التيك توك» تريند تويتر، بعدما ظهرت في فيديو مدته 3 دقائق تروي فيه تعرضها للاغتصاب والضرب المبرح على يد أحد الشباب الذي يدعى مازن إبراهيم على حد تعبيرها، وبمعاونة إحدى صديقاتها. شاهد
«مكنش في مشكلة بينا.. في بنات وقعت بيني وبين مازن.. مفيش اغتصاب هو ضربني وشوهني بس.. والبنات صحابي هما اللي صورونوا والحوار خلص خلاص»، هكذا أكدت على عدم تعرضها للاغتصاب على يد صديقها.
وظهر مع منة عبدالعزيز صديقها، وقال: «ياريت الناس تفهم وتبطل كلام علشان انتوا بتتكلموا في حاجة انتوا مش فاهمينها وكل سنة وأنتم طيبين».
وتصدرت منه عبدالعزيز «فتاة التيك توك» تريند تويتر، بعدما ظهرت في فيديو مدته 3 دقائق تروي فيه تعرضها للاغتصاب والضرب المبرح على يد أحد الشباب الذي يدعى مازن إبراهيم على حد تعبيرها، وبمعاونة إحدى صديقاتها. شاهد