«رئيس القاهرة الجديدة»: غرفة عمليات لمتابعة العمل بالمرافق العامة

أكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وجود مجموعة عمل (طوارئ) برئاسة نائب رئيس الجهاز طوال أيام الإجازة، ووضع خطة لمتابعة سير العمل واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.ووجه «غنيم»، في تصريحات لـ«الدستور»، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة- النظافة- رش المبيدات الحشرية).وشدد على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح أنه يوجد لجنة تدخل سريع برئاسة المشرف العام على إدارة الأمن، لكل من تسول له نفسه المخالفة في البناء أو أي نوع آخر من المخالفات، كما يوجد الخط الساخن 15100 يتلقى جميع الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.