رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كرواتيا: لا إصابات جديدة بكورونا اليوم

السبت 23/مايو/2020 - 06:26 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أمضت كرواتيا اليوم السبت لأول مرة منذ التاسع من مارس الماضي يوما خاليا من إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، صرحت بذلك هيئة الحماية من الكوارث في زغرب العاصمة.

كانت أول إصابة بالفيروس في البلاد وقعت في 25 فبراير الماضي.

وصل عدد المصابين بعدوى كوفيد 19 إلى الآن في كرواتيا إلى 2243 شخصا، وبلغ عدد الوفيات 99 شخصا.

تعد كرواتيا المطلة بساحل طويل على البحر الأدرياتيكي بخلجانها وجزرها الكثيرة منطقة سياحية محببة للألمان، ويرتبط اقتصاد كرواتيا بشدة بالسياحة الأجنبية.

يعتبر الخبراء أنه سيكون نجاحا كبيرا لو حقق القطاع السياحي في كرواتيا هذا العام نصف ما حققه من أرباح العام الماضي، وهي أرباح بلغت قيمتها 5ر10 مليار يورو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة الفجور

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

عيد الفطر 2020.. صور ورسائل وتهاني العيد

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

الصحة: 28 وفاة و727 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

رفضت جائزة كبرى لسبب غريب.. هند رستم: «لستُ فوق الرف»

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

مركز روسي: إنتاج لقاح ضد كورونا بنهاية الصيف

دراسة: تضرر مشيمة الحوامل المصابات بكورونا

منوعات

مشاهد فلكية ممتعة في سماء القاهرة ليلة عيد الفطر

تهاني عيد الفطر .. أجمل رسائل واتساب وفيس بوك للأقارب

رسائل تهنئة عيد الفطر 2020 - 1441.. مناسبة للأصدقاء والأهل

الفيفا يدافع عن استخدام رئيسه طائرات خاصة في سفرياته

مقالات الرأي
ماجد حبته
العيد.. رقاب الإرهابيين.. والعبيد
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
المزيد

الثقافة

معرض أبوظبى للكتاب يختتم جلساته الافتراضية بحضور توماس إريكسن

الثقافة الفلسطينية تهنئ عبدالله عيسى لاختياره رئيسا للجنة تحكيم مهرجان الإبداع

حسين عبدالعزيز: كورونا أثر على الإبداع الثقافي

عضو اتحاد كتاب مصر: التراث يحتاج إلى قراءة موسعة