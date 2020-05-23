كرواتيا: لا إصابات جديدة بكورونا اليوم

أمضت كرواتيا اليوم السبت لأول مرة منذ التاسع من مارس الماضي يوما خاليا من إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، صرحت بذلك هيئة الحماية من الكوارث في زغرب العاصمة.كانت أول إصابة بالفيروس في البلاد وقعت في 25 فبراير الماضي.وصل عدد المصابين بعدوى كوفيد 19 إلى الآن في كرواتيا إلى 2243 شخصا، وبلغ عدد الوفيات 99 شخصا.تعد كرواتيا المطلة بساحل طويل على البحر الأدرياتيكي بخلجانها وجزرها الكثيرة منطقة سياحية محببة للألمان، ويرتبط اقتصاد كرواتيا بشدة بالسياحة الأجنبية.يعتبر الخبراء أنه سيكون نجاحا كبيرا لو حقق القطاع السياحي في كرواتيا هذا العام نصف ما حققه من أرباح العام الماضي، وهي أرباح بلغت قيمتها 5ر10 مليار يورو.