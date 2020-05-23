الأنبا نيقولا أنطونيو يُهنئ المصريين بعيد الفطر

هنأ الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، جموع الشعب المصري العظيم بعيد الفطر المبارك، والذي يحل غدًا الأحد.

وقال الأنبا نيقولا: "تقبل الله صيامكم وقيامكم.. يسرني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأطيب الأماني، بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.. كل عام وأنتم بخير".

وتحتفل الكنائس المصرية بفترة الخماسين المقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة، والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار الفيروس التاجي المعروف بـ"جائحة كورونا".