«الصحة العالمية» تكشف الشروط الواجب توافرها في العزل المنزلى

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أهم الشروط الواجب توافرها في العزل المنزلي.وأوضحت المنظمة فى فيديو منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن من ضمن هذه الشروط وجود المريض في غرفة خاصة سواء شاب أو كبار سن، مشيرة إلى أن العزل يتم بعد الكشف على المريض لدى الطبيب المعالج وشرحه للمريض طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.وأضافت المنظمة أن مواصفات المنزل الذي يتم عزل المريض فيه يجب أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة وأن يكون للمريض حمام خاص ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام، كما يجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض في كل مرة.وأشارت وزارة الصحة أنه يجب تواجد شخص واحد من الأصحاء غير مسن مسئول عن تقديم الأكل للمريض أو المستلزمات الشخصية التي يحتاج إليها ولا يجب أن يدخل الغرفة وإذا اضطر لذلك عليه أن يدخل الغرفة وهو يرتدي كمامة وماسكا ويغسل يديه بعد الخروج.كما يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية للمريض خاصة به بجانب منع الزيارات.وأوضحت أنه في حالة طلب الدليفري يجب أن يغسل المريض يديه ويرتدي كمامة أثناء دفع النقود كما يجب على المريض تغيير الكمامة يوميا.وتابعت وزارة الصحة أنه في حالة استمرار درجة حرارة الجسم مرتفعة لأكثر من 3 أيام يجب التواصل مع الخط الساخن 105 أو الذهاب للمستشفى الذي كشف فيه المريض.