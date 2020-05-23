«حماية المستهلك»: 2 مليون جنيه غرامة التجار المخالفين

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل بالتنسيق التام مع كل الأجهزة المعنية لضبط الأسواق، لافتًا إلى أن هناك خطة استثنائية في رمضان لمراقبة الأسواق ومتابعة أي سلوكيات مخلة بحقوق المستهلك واتخاذ الإجراءات الفورية.وأضاف عبدالمعطي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الاستعداد لإجازة عيد الفطر المبارك تمثل في إعداد غرفة عمليات مستمرة لتلقي أي بلاغات سلبية ضارة بالسوق، وهناك منظومة استثنائية من سيارات الضبطية القضائية للتعامل مع أي بلاغات بشكل فوري خلال هذه الفترة.وأشار إلى أن وجود سيارات الضبطية القضائية رسالة للمواطن بأن الدولة تقف بجانبه، ورسالة للتاجر بأن القانون سيطبق على المخالفين، مشددًا على أن عقوبات قانون حماية المستهلك رادعة، وقد تصل للتجار المخالفين للسجن و2 مليون جنيه غرامة.