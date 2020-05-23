فتح باب التظلمات من نتائج «الابتدائية» و«الإعدادية» بالقاهرة

أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة، أنه تقرر فتح باب التظلمات من نتائج المرحلتين الابتدائية والاعدادية حتى يوم 18 يونيو المقبل،عن طريق الإدارات التعليمية.وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة خلال تصريح خاص، إنه سيتم الإعلان عن تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، مشيرا إلى أن التنسيق الخاص بالالتحاق بالثانوى العام سيرتفع عن السنوات الماضية وممكن أن يكون أكثر من 260 درجة كحد أدنى للالتحاق بمدارس الثانوى العام.وكانت مديرية التربية والتعليم في القاهرة قد أعلنت اليوم نتائج الصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، ويمكن الحصول علي النتيجة بالرقم القومي من خلال الرابط التالي: