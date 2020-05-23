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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جونز هوبكنز»: 350 ألف تعافوا من كورونا في الولايات المتحدة

السبت 23/مايو/2020 - 09:55 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
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أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، السبت، أن عدد من تعافى من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» في الولايات المتحدة وصل إلى 350 ألفا و135 شخصًا.

يأتي هذا بينما تشير الإحصائيات إلى استمرار الزيادة في حالات الإصابات المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى مليون و601 ألفا و434 حالة وفقا لآخر تحديثات خريطة الإصابات.

وبلغت عدد حالات الوفاة بين الأمريكيين جراء الإصابة بالفيروس 96 ألفا و7 حالات لتتصدر أمريكا بذلك حالات الوفاة عالميا وتليها بريطانيا بنحو 36.5 ألف، ثم إيطاليا التي بها نحو 33 ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

ولا تزال الولايات المتحدة الأولى عالميا من حيث حجم حالات الإصابة المؤكدة، تليها البرازيل بإجمالي يقترب من 331 ألف حالة، ثم روسيا في المركز الثالث بإجمالي نحو 326 ألف حالة.

وعلى المستوى العالمي هناك خمسة ملايين و213 ألفا و557 حالة إصابة بكورونا والوفيات زادت إلى 338 ألفا و232 حالة.

وفيما يخص الاختبارات التي تجري في الولايات المتحدة على الأشخاص لاكتشاف الإصابات فوصلت إلى 13 مليونا و398 ألفا و624 اختبارا.

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