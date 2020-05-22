مطار شرم الشيخ يواصل الصيانة والتعقيم استعدادًا لاستقبال حركة الطيران

صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية للمطارات، أن مطار شرم الشيخ الدولي يشهد خلال الفترة الحالية عمليات تطوير وصيانة كافة المنشآت والصالات التابعة له التي لم يكن يسمح بها من قبل نظرا لكثافة التشغيل، استعدادا لاستقبال الرحلات الجوية عقب عودة حركة الطيران إلى الموانىء الجوية المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك وفقا لتوجيهات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع وتعليمات الطيار عادل عبدالعزيز محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مسئولي مطار شرم الشيخ يقومون حاليا بعمليات التطهير والتعقيم لكل الأبنية وصالات الوصول والسفر الدولية والداخلية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، كما يتم تجهيز المطار لاستقبال حركة الطيران بالشروط والمعايير الجديدة، من حيث مسافات التباعد، بالإضافة إلى التطهير والتعقيم الكامل لكل منشآت مطار شرم الشيخ الدولي.وأشار المصدر إلى أن مطار شرم الشيخ يستقبل خلال الفترة الحالية رحلة أسبوعية تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من مطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى وصول بعض الطائرات الخاصة لرجال الأعمال المصريين، حيث يتم تقديم كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لتلك الرحلات.وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، قد شدد بأن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة تستمر في تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة، لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة، فضلًا عن إجراءات التعقيم الشاملة التي تتم بجميع مواقع العمل بالمطار والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات، بالإضافة إلى استمرار الوزارة في عمليات الصيانة داخل جميع المنشآت، وذلك للتأكد من جاهزية واستعداد كل المطارات المصرية عند اتخاذ القرار لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة بعد تمام السيطرة وفرض آليات وضوابط جديدة للتعامل والتعايش مع الوضع الراهن.