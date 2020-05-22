«الاتصالات» تطلق مبادرة «شغلك من بيتك» لتنمية مهارات الشباب

تأكيدًا لانفراد "الدستور"، أطلق معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، مبادرة "شغلك من بيتك" والتى تهدف إلى توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحُر والعمل عن بعد وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصرى، وفى ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو ابتكار مبادرات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وإكسابهم مهارات العمل الحُر.وتستهدف المبادرة اتاحة الفرص لمختلف فئات الشباب ولا تشترط الخبرة؛ وترتكز المبادرة على ثلاثة محاور؛ حيث يشمل المحور الأول التدريب عن بعد عن طريق اتاحة دورات ومسارات تدريبية على المهارات التكنولوجية الأكثر طلبا فى سوق العمل من خلال منصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالكترونية التابعة لجهاتها المختلفة، بالإضافة للتدريب الرقمى على مهارات العمل الحُر والذى يساعد المقبلين على هذا النوع من العمل على تنفيذ أولى خطواته؛ ويتم اتاحة البرامج التدريبية باللغة العربية وأيضا بلغة الإشارة في إطار العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع دامج لكافة فئاته.ويتمثل المحور الثانى فى الاشراف والتوجيه ويشمل إشراك الخبراء فى المجال لتبادل الخبرات والنصائح مع حديثى العهد بالفكرة والراغبين فى تعظيم استفادتهم من منصات العمل الحُر المختلفة من خلال لقاءات افتراضية أسبوعية ومحاضرات الكترونية.بينما يتضمن المحور الثالث توفير امتيازات وفرص عمل مختلفة من خلال التعاون والشراكة مع منصات العمل الحُر مثل "حسوب" وشركات التوظيف عن بعد بحيث تتضمن المبادرة فرص لمجموعة متنوعة من أشكال العمل سواء داخليا أو عن بعد مع شركات عالمية.وتستعرض المبادرة عبر موقعها الإلكترونى قصص نجاح لشباب استطاع ان يخطو خطوات مثمرة فى المجال.يذكر أنه قد بدأ تدريب نحو 30000 شاب على مهارات العمل الحُر على منصة مهارة تك، كما بلغ عدد المتدربين على نفس المحتوى بلغة الاشارة نحو 6000 متدرب، فيما تخطى عدد المتقدمين للتسجيل بالمبادرة عدد 2500 متقدم حتى الآن.ITI Freelancing Zones