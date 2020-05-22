الهلال الأحمر يرسل قافلة مساعدات طبية إلى فلسطين

أرسل الهلال الاحمر المصري شحنات من الدعم الي الأشقاء في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث تضمنت مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية والتي تشمل: ٢٤ طنًا من المنظفات وسوائل التعقيم والتطهير وكذلك ٣٥٠٠ زي الحماية الشخصية و١٥٠٫٠٠٠ غطاء وجه "ماسك"، وذلك في إطار الدور الذي يلعبه في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهلال الأحمر المصري يؤمن بأن العمل الإنساني لا يرتبط بالحدود الجغرافية بل يمتد إلى أبعد نقطة يستطيع أن يقدم لها يد العون، مشيرة إلى أنه من الضروري إظهار روح التضامن وتقديم يد العون لدعم المتضررين من انتشار وباء «الكورونا المستجد» في فلسطين ودعم جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.وأكدت أن الهلال الأحمر المصري لا يتأخر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في دولة فلسطين، متابعة: "قمنا مطلع العام الجاري بتيسير شاحنات محملة بمجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية وكذلك المواد الإغاثية عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".