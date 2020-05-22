رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدولار يرتفع بتصاعد التوتر بين أمريكا والصين واليوان يتراجع

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:46 ص
الدولار
الدولار
وكالات
طباعة
ارتفع الدولار مقابل عملات مناظرة رئيسية اليوم الجمعة، إذ دعمت المخاوف بشأن تصاعد التوتر
الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين الطلب على الملاذ الآمن في العملة الأمريكية.

وتدهورت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشأن نطاق واسع من المسائل، بما في ذلك تعامل الصين مع المستعمرة البريطانية السابقة هونج كونج واستجابتها لجائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).

وتسبب التوتر الجيوسياسي الجديد في تقديم دفعة للين، الذي يُعتبر ملاذا آمنا لكنه دفع اليوان لأدنى مستوى في شهر ونصف الشهر وتسبب في تراجع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

ومع إضافة التوتر الجديد بعض الضغط على اليوان، لقيت العملة الصينية بعض الدعم بعد أن كشف صانعو السياسات في بكين عن إجراءات تحفيز جديدة كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وارتفع الدولار 0.24 % إلى 1.0925 دولار لليورو اليوم، عقب زيادة بنسبة 0.3 % في الجلسة السابقة،
وبلغ الدولار 0.9715 فرنك سويسري بعد أن حقق أكبر مكسب في أكثر من أسبوعين أمس الخميس.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2216 دولار قبل بيانات من المقرر أن تُنشر في وقت لاحق اليوم، وأن تظهر انخفاضا في مبيعات التجزئة البريطانية.

وقال مسؤول صيني أمس الخميس، إن من المقرر أن تفرض الصين تشريعا جديدا للأمن القومي على هونج كونج بعد اضطراب مؤيد للديمقراطية، في العام الماضي مما يهدد باحتجاجات جديدة في المدينة.

واستقر دولار هونج كونج دون تغيير اليوم عند الحد الأعلى لنطاق ضيق بين 7.75 و7.85 مقابل الدولار الأمريكي، وانخفضت الأسهم في هونج كونج ما يزيد عن 5% مما يبرز توتر المستثمرين.

وفي السوق الداخلية، تراجع اليوان لفترة وجيزة لأدنى مستوى منذ الثاني من أبريل، قبل أن يقلص خسائره ليتداول عند 7.1210 مقابل الدولار.

وهبط الدولار الأسترالي 0.49 % إلى 0.6535 دولار أمريكي، كما انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.6106 دولار أمريكي.

وارتفع الين إلى 107.46 للدولار، كما صعدت العملة اليابانية 0.6 % مقابل الدولار الأسترالي وربحت 0.4 % مقابل الدولار النيوزيلندي بسبب التدفقات الساعية إلى الملاذ الآمن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منع «نائب النجيلة» من دخول مستشفى العزل مرة أخرى

الصحة: 16 وفاة و774 إصابة جديدة بكورونا

عرض مسلسل «الاختيار» دون إعلانات.. اليوم

صديق منسى المقرب: يده تحركت وحضن والده فى القبر (فيديو)

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

منع «نائب النجيلة» من دخول مستشفى العزل مرة أخرى

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

7 أطعمة للحماية من انسداد الشرايين

دراسة علمية تحدد الجين المرتبط بالنحافة والمقاوم لزيادة الوزن

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

نصائح للتغلب على المشاعر السلبية في ظل أزمة كورونا

منوعات

بيل كلينتون وجيمس باترسون يصدران رواية بوليسية جديدة

أبرز مهام أطباء الطوارئ بمستشفيات الحجر الصحى

ضفدع مدغشقر المكتشف حديثًًا معرض للانقراض

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
المزيد

الثقافة

بعد وفاته.. فيلم تسجيلي عن راهب الفن آدم حنين

رحيل آدم حنين.. آخر عمالقة النحت وأحد مرممى أبوالهول

صدور الطبعة الثانية من رواية «صليب موسى» لـ هيثم دبور

وكالة الإشعاع الثقافي الجزائرية تنظم «ورشة الكتابة الروائية»