رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 28 من «لعبة النسيان».. عمرو يكتشف حقيقة رقية الصادمة

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:22 ص
الحلقة 28 من «لعبة
الحلقة 28 من «لعبة النسيان»
دعاء عبد المقصود
طباعة
يقدم لكم «الدستور» تفاصيل أحداث الحلقة 28 من مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني.

استطاعت الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "لعبة النسيان" شد انتباه الجمهور بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير خلال الحلقة الماضية، وكشفت الحلقة عن تآمر رقية (دينا الشربيني) مع خالد (أحمد داود) ضد زوجها أمجد (أحمد صفوت) وشقيقه نادر (علي قاسم)، بعد أن تذكرت أنها كانت العقل المدبر لقضية موت الأطفال مرضى سرطان الرئة، وهو ما دفعها للتراجع عن خطتها وأطلعت خالد على خطة نادر وأمجد وأنها كانت تخدعه منذ البداية لصالح عائلة الشيال حتى لا يتم كشف خبايا مستشفى الصفا التي تمتلكها عائلة الشيال، وقررت رقية مساعدة خالد على فضح أمرهم ولكن أمجد اكتشف ما فعلته رقية بعد التجسس على هاتفها.

تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل لعبة النسيان

وخلال الأحداث تقوم رقية بإخبار عمرو (أحمد داود) الشقيق التوأم لخالد بالحقيقة، وذلك بعد أن قام عمرو بالاتصال بالدكتور محمد عبد السلام الذي أخبره بكل شيء ولكنه لا يصدق الأمر ويصاب بحالة من الانهيار ويتعجب كيف كانت رقية سببا في موت أخيه وابنه بالتبني ويحاول ابنه مازن (حسن مالك) تخفيف الأمر عليه.

على جانب آخر قرر نادر "علي قاسم" تأجير بلطجية لتهديد الدكتورة بهيرة "إنجي المقدم" وقاموا بتكسير العيادة الخاصة بها من أجل إخافتها.

ويُعرض مسلسل "لعبة النسيان" حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً والرابعة والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.


"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر


قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً والرابعة والنصف عصرًا

قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك 2020

طقس الجمعة حار بالقاهرة والوجه البحري نهارًا مائل للبرودة ليلًا

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

وزير التعليم العالي يكشف موعد الوصول لـ«صفر إصابات» بكورونا

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

إثيوبيا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

منع «نائب النجيلة» من دخول مستشفى العزل مرة أخرى

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

نصائح للتغلب على المشاعر السلبية في ظل أزمة كورونا

شركة أدوية سويدية: مليار جرعة علاجية لكورونا في طريقها للأسواق

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 22-5-2020

اكتشاف نوع جديد من الكويكبات يشبه المذنبات

النحات الصغير: أهلى السبب الأول فى اكتشاف موهبتى

تريليون دولار تكلفة ترك النساء لوظائفهن بسبب كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تطرح كتاب «إشكالية العنف الدينى»

ناقد فني: الحلقة 28 من «الاختيار» من الأفضل في تاريخ الدراما

تأجيل بث مناظرة فرج فودة بعد اختراق «الإخوان» قناة هيئة الكتاب

«هيئة الكتاب» توضح سبب عدم بث مناظرة فرج فودة