الحلقة 28 من «لعبة النسيان».. عمرو يكتشف حقيقة رقية الصادمة





استطاعت الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "لعبة النسيان" شد انتباه الجمهور بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير خلال الحلقة الماضية، وكشفت الحلقة عن تآمر رقية (دينا الشربيني) مع خالد (أحمد داود) ضد زوجها أمجد (أحمد صفوت) وشقيقه نادر (علي قاسم)، بعد أن تذكرت أنها كانت العقل المدبر لقضية موت الأطفال مرضى سرطان الرئة، وهو ما دفعها للتراجع عن خطتها وأطلعت خالد على خطة نادر وأمجد وأنها كانت تخدعه منذ البداية لصالح عائلة الشيال حتى لا يتم كشف خبايا مستشفى الصفا التي تمتلكها عائلة الشيال، وقررت رقية مساعدة خالد على فضح أمرهم ولكن أمجد اكتشف ما فعلته رقية بعد التجسس على هاتفها.





تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل لعبة النسيان وخلال الأحداث تقوم رقية بإخبار عمرو (أحمد داود) الشقيق التوأم لخالد بالحقيقة، وذلك بعد أن قام عمرو بالاتصال بالدكتور محمد عبد السلام الذي أخبره بكل شيء ولكنه لا يصدق الأمر ويصاب بحالة من الانهيار ويتعجب كيف كانت رقية سببا في موت أخيه وابنه بالتبني ويحاول ابنه مازن (حسن مالك) تخفيف الأمر عليه.



على جانب آخر قرر نادر "علي قاسم" تأجير بلطجية لتهديد الدكتورة بهيرة "إنجي المقدم" وقاموا بتكسير العيادة الخاصة بها من أجل إخافتها.



ويُعرض مسلسل "لعبة النسيان" حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً والرابعة والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.



مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر

قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً والرابعة والنصف عصرًا



قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً وخلال الأحداث تقوم رقية بإخبار عمرو (أحمد داود) الشقيق التوأم لخالد بالحقيقة، وذلك بعد أن قام عمرو بالاتصال بالدكتور محمد عبد السلام الذي أخبره بكل شيء ولكنه لا يصدق الأمر ويصاب بحالة من الانهيار ويتعجب كيف كانت رقية سببا في موت أخيه وابنه بالتبني ويحاول ابنه مازن (حسن مالك) تخفيف الأمر عليه.على جانب آخر قرر نادر "علي قاسم" تأجير بلطجية لتهديد الدكتورة بهيرة "إنجي المقدم" وقاموا بتكسير العيادة الخاصة بها من أجل إخافتها.ويُعرض مسلسل "لعبة النسيان" حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً والرابعة والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد."لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً والرابعة والنصف عصرًاقناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً