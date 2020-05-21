هل يجوز تغيير حد الجلد إلى السجن؟.. خالد الجندى يجيب

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النفي كان عقوبة قصرية وقهرية موجود في عصور ما قبل استقرار الدول والقانون، لافتًا إلى أن الأمر استقر ووصلت العقوبة إلى السجن.وأضاف "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هناك بعض الدول ألغت عقوبة الجلد لأنهم يرون أنها لم تعد ملائمة ومواكبة لأساليب التدابير الاحترازية والعقوبية التي تتناسب مع متغيرات الحقوق الإنسانية المتطورة على الساحة الدولية وعلى العلاقات الدولية مع الأمم.وأوضح أن الأداة ليس لها حكم لأن العبرة بالحكم وليس بالأداة التي تستخدم في تنفيذ العقوبة.