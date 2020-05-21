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محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تنفي وجود أي خلافات مع سوريا

الخميس 21/مايو/2020 - 05:50 م
السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى دمشق ألكسندر يفيموف
أبوزيد على
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نفى السفير الروسي لدى دمشق ألكسندر يفيموف، اليوم الخميس، وجود خلافات في العلاقات الروسية السورية، وأكد أن العلاقات بين موسكو ودمشق أقوى من أي وقت مضى".

وذكرت صحيفة الوطن السورية، قول يفيموف في حواره معها، حيث قال السفير الروسي: "الإشاعات والتلميحات المتداولة حاليا حول الخلافات في العلاقات الروسية السورية ليس لها أي أساس، وهؤلاء الذين يصرون على قراءة التعاون بين موسكو ودمشق بطريقة الكذب وتزوير الحقائق يقومون بعملية تخريب إعلامي فقط لا غير".

وأشار إلى أن بعض المعادين لسوريا وروسيا بعدما فشلوا في تحقيق أهدافهم المدمرة بطريقة عسكرية، يحاولون الآن ممارسة الضغط السياسي على دمشق وخنقها بالعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة، ويسعون لاستخدام جميع الوسائل الممكنة ومن بينها محاولاتهم المثيرة للشفقة لإيجاد عيوب غير موجودة في العلاقات بين روسيا وسوريا لكي يفرقوا بين البلدين.

وتابعت الصحيفة أن السفير الروسي، أوضح أن تلك المحاولات ستفشل إن لم نقل إنها فشلت، ولن يسمح حتى بالاقتراب من النتائج المقصودة، والعلاقات الروسية السورية هي أقوى اليوم مما كانت عليه في أي وقت في الماضي، وتتميز بالطابع الصديق والاستراتيجي، وتهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة لمصلحة الشعبين الروسي والسوري".

وأكد على أن روسيا ستواصل دعم العملية السياسية في سوريا والحكومة السورية الشرعية لهذا البلد، مشددا على أن مستقبل هذا البلد بيد الشعب السوري وحده وهو الذي يقرر شؤونه.

ونوهت صحيفة الوطن السورية، على أن بعض وسائل الإعلام التابعة للمعارضة السورية، زعمت بتوصل روسيا وإيران لاتفاق بشأن دفع الرئيس بشار الأسد للاستقالة بهدف تسريع عملية التسوية السياسية للأزمة المستمرة في سوريا منذ 2011.

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