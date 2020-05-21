رسميا.. جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 20192020م، طبقا للمواعيد الجديدة وذلك ابتداءً من 21 يونيو، مؤكدًا أنه حرصًا على سلامة وصحة أبنائنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ سيتم إجراء عمليات التطهير والتعقيم لمقرات اللجان بصفة يومية.وكان قد أعلن في وقت سابق عن تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية إلى 21 يونيو بدلًا من 31 مايو الجاري، وذلك في ضوء ما صدر من قرارات عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.من جانبه قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه يجري حاليا التحضيرات اللازمة لإجراء الامتحانات مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمجابهة تفشي وباء كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.وبدوره أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزيةللامتحانات، ضرورة اتباع أبنائنا الطلاب للتعليمات الوقائية، وعدم التجمع داخل وخارج مقار اللجان حرصًا على سلامة الجميع.