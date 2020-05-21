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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

الخميس 21/مايو/2020 - 04:55 م
السيسي
السيسي
هدير شعراوي
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أنقذ الرئيس عبدالفتاح السيسى مصور الرئاسة قبل أن يسقط من شرفة وحدة سكنية، اليوم الأربعاء، أثناء تصوير جولة الرئيس في افتتاح مشروع "بشاير الخير 3" بمحافظة الإسكندرية.

ويأتى مشروع "بشاير الخير 3" استكمالًا لمشروع "بشاير الخير 1" و"بشاير الخير 2"، ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خصوصًا أن "بشاير الخير 3" يضم قسمين؛ الأول منطقة الأهالي، وتمَّ تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، إذ تمَّ إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانًا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددًا من قاعات متعددة الأغراض وعددًا من الكافيهات والمحلات التجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف متر مربع ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي ٥.٦٥٤ متر مربع ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ مترًا مربعًا بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح ١٤٣٨٦ مترًا مربعًا للمبنى بإجمالى مسطح المبنيين ٢٨ ألفًا و٧٧٢ مترًا.

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