التحفظ على 11 ألف كمامة مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على 11 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص قبل بيعها بأسعار عالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة طبية.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحجبه عن التداول كمية من الكمامات مجهولة المصدر بقصد ترويجها بأسعار غالية.تم مداهمة المخزن وألقي القبض على مالكه، عثر على 11500 قطعة "كمامة" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، بقصد رفع أسعارها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.